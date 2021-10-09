Более половины ижевских школьников питаются бесплатно

В их числе — 5 234 ребёнка из многодетных семей.

Ижевск. Удмуртия. Более половины школьников Ижевска питаются бесплатно. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Завтраки и обеды в ижевских школах получают 36 663 ученика 1-4 классов. В их числе: 5 234 ребёнка из многодетных семей, 1 671 ребёнок — из семей, где сложилась трудная жизненная ситуация, и 931 учащийся — с инвалидностью.

В связи с эпидемиологической обстановкой, школы составляют расписание похода в столовую таким образом, чтобы классы минимально контактировали друг с другом.

С меню блюд, которые едят дети, родители могут ознакомиться на сайтах школ. Также им могут предоставить возможность попробовать готовые блюда — для этого нужно обращаться к ответственному за горячее питание в школах или к директору конкретного учреждения.

Также в управлении образования администрации Ижевска действует горячая линия по вопросам питания в школах. Интересующие вопросы родители могут задать по телефону: 41-45-69.