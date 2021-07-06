Выпускники Удмуртии не смогли сдать ЕГЭ по иностранным языкам на 100 баллов

Всего в этих экзаменах приняли участие 640 человек.

Ижевск. Удмуртия. ЕГЭ по информатике в Удмуртии на 100 баллов сдали 11 выпускников. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования в соцсети «ВКонтакте».

Экзамен прошёл 24 и 25 июня. Его написали 1 219 выпускников.

Высший балл получили ученики: ижевских школы № 49, гимназии № 6, лицеев № 22, 29, 41 (2 человека), Киясовской средней школы, воткинских школ № 10 и 22, глазовского физмат лицея и лицея № 18 в Сарапуле.

При этом никто из выпускников не сдал на 100 баллов экзамены по иностранным языкам. Всего их проходили 640 человек.

Напомним, 30 июня закончился основной период сдачи единого государственного экзамена. Его сдавали 7 950 человек, из них 65 получили 100 баллов.

Высшую оценку по русскому языку получили 17 учеников, по химии — 14, по географии — 4 человека, по литературе — 9, по истории — 3, по физике, обществознанию и биологии — по 2 ученика, а по профильной математике всего один человек.