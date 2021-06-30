В Удмуртии прошел основной период сдачи государственных экзаменов

Большинство выпускников уже знают свои результаты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги государственных экзаменов 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В 2021 году 15 820 выпускников 9-х классов сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике.

По новым правилам в 2021 году 319 выпускников, кто не планировал поступать в вуз, сдавали ГВЭ по 2 обязательным предметам - русский язык и математика. Для участников ГИА-11 обязательный экзамен был только по русскому языку, остальные предметы были на выбор учащегося. Из 7590 человек, кто сдавал ЕГЭ, было 6768 выпускников текущего года, 650 — прошлого года, 167 обучающихся в учреждениях СПО.

Пока в Удмуртии 52 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них высший балл на экзамене по русскому языку набрали 17 учеников, по химии – 14, по географии - 4 человека, по литературе – 9, по истории – 3, по физике и обществознанию – по 2 ученика, и по профильной математике всего один человек.

Результаты ГИА-11 по биологии станут известны 1 июля, а по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам — 6 июля.

Впервые государственный экзамен по информатике и ИКТ выпускники сдавали в компьютерной форме. Для его проведения в Удмуртии специально было приобретено 1250 станций с необходимым программным обеспечением и проведено обучение технических специалистов.

Все правила для проведения государственных экзаменов были соблюдены. Все аудитории ППЭ были оснащены камерами и специальным оборудованием для беспрепятственного проведения ОГЭ и ЕГЭ.

В целом кампания ЕГЭ в Удмуртии прошла без технических сбоев с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.