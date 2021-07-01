В Удмуртии двое выпускников сдали ЕГЭ по биологии на 100 баллов

Всего экзамен писали 1 462 ученика.

Ижевск. Удмуртия. Двое выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования в соцсети «ВКонтакте».

Экзамен прошёл 18 июня. Его написали 1 462 выпускника. Высший балл получили двое учеников из Ижевска: школы № 30 и лицея № 41.

Результаты экзаменов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам станут известны 6 июля.

Напомним, 30 июня закончился основной период сдачи единого государственного экзамена. Его сдавали 7 950 человек, из них 54 получили 100 баллов.

Высшую оценку по русскому языку получили 17 учеников, по химии — 14, по географии — 4 человека, по литературе — 9, по истории — 3, по физике и обществознанию — по 2 ученика, а по профильной математике всего один человек.