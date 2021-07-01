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В Удмуртии двое выпускников сдали ЕГЭ по биологии на 100 баллов

11:40, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии двое выпускников сдали ЕГЭ по биологии на 100 баллов
11:40, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа\n#ЕГЭ
Фото: unsplash.com
72
0

Всего экзамен писали 1 462 ученика.

Ижевск. Удмуртия. Двое выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования в соцсети «ВКонтакте».

Экзамен прошёл 18 июня. Его написали 1 462 выпускника. Высший балл получили двое учеников из Ижевска: школы № 30 и лицея № 41.

Результаты экзаменов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам станут известны 6 июля.

Напомним, 30 июня закончился основной период сдачи единого государственного экзамена. Его сдавали 7 950 человек, из них 54 получили 100 баллов. 

Высшую оценку по русскому языку получили 17 учеников, по химии — 14, по географии — 4 человека, по литературе — 9, по истории — 3, по физике и обществознанию — по 2 ученика, а по профильной математике всего один человек. 

11:40, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа\n#ЕГЭ