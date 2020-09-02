Напомним, что педагоги и учащиеся не обязаны носить маски.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии учителей школ не будут обязательно проверять на коронавирус. Об этом в эфире «БречаловLive» рассказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Напомним, ранее студентов Удмуртии обязали носить маски во время учебы. Это правило не распространяется на учителей и учащихся школ. При этом Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике недавно напомнило о необходимости соблюдения масочного режима.