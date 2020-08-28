Студентов Удмуртии обязали носить маски во время учебы

Исключение — занятия по физической культуре.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии студенты во время учебы обязаны будут надевать маски. Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия».



Это правило не распространится на занятия по физкультуре. Преподавателям разрешат снимать средства индивидуальной защиты только на лекциях.

«Мы пошли по такому пути: взяли многоразовые маски, на каждого студента выдаем по две маски. В случае, конечно, <…> потери — будем довыдавать», — рассказывает об особенностях профилактики коронавирусной инфекции в ИжГСХА проректор вуза по административно-хозяйственной работе Сергей Сулаев.

В случае, если кто-то в вузе почувствует себя плохо, то до приезда врача его изолируют в отдельном помещении. Отметим, что из-за коронавирусной пандемии университеты не будут проводить массовые мероприятия до конца 2020 года.

При этом учебные заведения не отказываются от торжественных линеек к 1 сентября. Их организуют с разделением потоков учащихся. В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, например, студенты соберутся в отдельных аудиториях в разное время. Еще одно правило — не более 50 человек в аудитории.

Сейчас в высших учебных заведениях идет расселение студентов в общежития. Для этого каждому факультету выделили свой день. По правилам, в одной комнате теперь не смогут проживать более 3 человек. Позже студентам выдадут антисептики, а на входе в здание установят тепловизоры.



При заселении с учащихся не требуют справку об отсутствии Covid-19. Это не коснется иностранных студентов.

«Если они вернутся с каникул или вновь поступать будут из-за границы — для них у нас условия, что мы их отдельно будем заселять на 2 недели, а потом они сдают анализы. Если все нормально, мы поселяем потом в свое общежитие», — говорит директор студенческого городка Удмуртского государственного университета Ильгар Халилов.

Иностранные студенты, которые остаются у себя дома по причине закрытых границ, продолжат обучение в дистанционном формате.

Напомним, что ранее представили региональных Минобрнауки и Роспотребнадзора рассказали об условиях учебы в новом году в школах Удмуртии. Учителей и учеников не станут обязывать носить маски с 1 сентября.









