Госэкзамен по этому предмету писали 1 590 человек.





Ижевск. Удмуртия. Только один выпускник из Удмуртии сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Стобалльником стал ученик школы №93 Ижевска. При этом госэкзамен по физике писали 1 590 человек.

Появились результаты и ЕГЭ по истории. Максимальный балл набрали 6 старшеклассников. Это выпускники ижевских школ №81, 90, 97, гимназии №56, Лингвистического лицея №25 и Столичного лицея. Экзамен по истории писали 997 выпускников.

Напомним, что ранее появились результаты экзаменов по другим предметам. Так, по профильной математике 100 баллов набрали 3 выпускника из Удмуртии, по русскому языку — 19 школьников, по информатике, литературе и географии — более 20 старшеклассников.