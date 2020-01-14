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В Удмуртии стартовал республиканский конкурс «Педагог года — 2020»

10:52, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии стартовал республиканский конкурс «Педагог года — 2020»
10:52, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
104
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#педагоги\n#учителя
Фото: pixabay.com
104
0

Заявки принимаются до 20 января.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский конкурс «Педагог года 2020» стартовал в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

В понедельник, 13 января, в Институте развития образования начали принимать заявки на участие в конкурсе профмастерства. Он завершится 26 марта. Желающие принять участие, могут до 20 января направить заявки на сайте.

Педагоги могут испытать свои силы в 11 номинациях:

- «Учитель-мастер» (педагоги начального, основного, среднего общего образования с непрерывным стажем работы не менее 3 лет);

- «Педагогический дебют» (педагогические работники со стажем педагогической работы до 3 лет);

- «Воспитатель» (педагоги дошкольных образовательных организаций);

- «Педагог профессионального образования» (мастера производственного обучения, преподаватели учебных циклов, входящих структуру ФГОС СПО);

- «Педагог дополнительного образования»;

- «Вожатый (педагог-организатор)»;

- «Лидер в образовании» (руководители, заместители руководителей образовательных организаций всех уровней образования, работники государственных и муниципальных органов управления образованием, органов местного самоуправления, специалисты учреждений и организаций системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, руководители научных организаций независимо от их организационно-правовых форм);

- «Классный руководитель»;

- «Педагог-психолог, социальный педагог»;

- «Наставник» (педагогические работники – наставники, индивидуальные предприниматели, специалисты экономического сектора и социальной сферы, осуществляющие образовательные проекты в различных новых формах и практиках образования).

Отметим, что в этом году появились новые номинации: «Классный руководитель», «Наставник», «Педагог-психолог, социальный педагог». Произошли уточнения по номинации «Педагог специального образования». Здесь к участию приглашаются педагоги специальных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи (учителя-тифлопедагоги, учителя-сурдопедагоги), педагоги, осуществляющие инклюзивное образование для детей с ОВЗ.

14 февраля жюри конкурса выберет 55 участников. Второй тур, который подразумевает очное участие, начнётся 23 марта. Победителя и призёров республиканского конкурса «Педагог года — 2020» объявят 26 марта.

10:52, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
104
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#педагоги\n#учителя

 

 

 


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