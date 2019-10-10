Бумажные зачетки в ИжГТУ заменят на электронные

Отметки будут отражаться в Личном кабинете студента.

Ижевск. Удмуртия. В текущем учебном году Ижевский государственный технический университет переходит на электронные зачетки. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

На экзамене преподаватель будет выставлять оценки в ведомость, после чего отметки экспортируют в Личный кабинет студента. Результаты появятся в электронной зачетной книжке. Помимо оценки, в ней будет отражаться вид аттестации, дата, преподаватель.

Электронная форма позволит университету сэкономить средства. Кроме того, преподаватели смогут оценивать знания студента, не ориентируясь на его успеваемость ранее.

Ближайшая сессия в ИжГТУ пройдет уже с новыми зачетками.