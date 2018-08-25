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На учебную литературу в школы Удмуртии выделили более 170 млн рублей

16:22, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
16:22, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
89
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школа\n#учеба
Фото: torange.biz
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Прокуратура республики взяла на контроль вопрос бесплатного обеспечения школьников учебниками.

Ижевск. Удмуртия. Перед началом нового учебного года прокуратура Удмуртии приняла меры по предупреждению нарушений прав учащихся на бесплатное обеспечение учебниками и рабочими тетрадями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования в текущем году на обеспечение школ бесплатными учебниками из республиканского бюджета выделено более 170 млн рублей, на которые в настоящий момент закупается необходимая школам учебная литература.
 
Вместе с тем, в органы прокуратуры стала поступать информация о том, что на классных собраниях ряда школ, проводимых перед началом учебного года, поднимаются вопросы приобретения родителями рабочих тетрадей за счет собственных средств. С целью недопустимости нарушений прав учащихся на общедоступное и бесплатное образование Воткинским и Глазовским межрайонными прокурорами объявлены предостережения руководителям 21 общеобразовательной организации.
 
Родителям следует учитывать, что каждая школа самостоятельно определяет учебно-методический комплект, необходимый для реализации общеобразовательной программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. При включении в него рабочих тетрадей, составляющих единый комплект с учебником, они должны предоставляться учащимся бесплатно. Если в утверждённый директором школы список учебной литературы рабочие тетради не включены, их приобретение и использование в образовательном процессе допускается только с согласия родителей и исключительно на добровольной основе.
16:22, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
89
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школа\n#учеба

 

 

 


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