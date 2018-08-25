На учебную литературу в школы Удмуртии выделили более 170 млн рублей

Прокуратура республики взяла на контроль вопрос бесплатного обеспечения школьников учебниками.

Ижевск. Удмуртия. Перед началом нового учебного года прокуратура Удмуртии приняла меры по предупреждению нарушений прав учащихся на бесплатное обеспечение учебниками и рабочими тетрадями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования в текущем году на обеспечение школ бесплатными учебниками из республиканского бюджета выделено более 170 млн рублей, на которые в настоящий момент закупается необходимая школам учебная литература.

Вместе с тем, в органы прокуратуры стала поступать информация о том, что на классных собраниях ряда школ, проводимых перед началом учебного года, поднимаются вопросы приобретения родителями рабочих тетрадей за счет собственных средств. С целью недопустимости нарушений прав учащихся на общедоступное и бесплатное образование Воткинским и Глазовским межрайонными прокурорами объявлены предостережения руководителям 21 общеобразовательной организации.

Родителям следует учитывать, что каждая школа самостоятельно определяет учебно-методический комплект, необходимый для реализации общеобразовательной программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. При включении в него рабочих тетрадей, составляющих единый комплект с учебником, они должны предоставляться учащимся бесплатно. Если в утверждённый директором школы список учебной литературы рабочие тетради не включены, их приобретение и использование в образовательном процессе допускается только с согласия родителей и исключительно на добровольной основе.