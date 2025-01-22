В Ижевске пройдёт финальный концерт творческой лаборатории Олега Газманова «Родники.Лаб»

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии 28 февраля пройдёт финальный концерт участников творческой лаборатории Олега Газманова «Родники.Лаб» (0+). Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции организаторы проекта «Родники».

Участие в финальном мероприятии примут школьные музыкальные коллективы из трёх регионов России, а также дошкольники из Ижевска.

«Родники.Лаб» – это творческая лаборатория, цель которой поддержать молодых артистов, мечтающих построить музыкальную карьеру. В этом году кастинги на проект прошли в трёх регионах: в Воронежской и Томской областях, а также в республике Чувашия. Финальный концерт должен был пройти в Чебоксарах. Однако планы изменились – музыкантов примет Ижевск.

Всего на финал проекта в Удмуртию приедут 62 участника: по три музыкальных коллектива из трех регионов. Но есть и другие нововведения: впервые в конкурсе примут участие дети дошкольного возраста от четырёх лет из детских садов Ижевска. Это ещё три коллектива или 39 детей.

Кроме того, ведущим концерта будет сын Олега Газманова, Родион Газманов. А его соведущей на сцене станет девочка из Ижевска, которую выберут по итогам кастинга.

Каждый музыкально-инструментальный коллектив будет петь по две песни. Одну из репертуара прославленного детского музыканта Владимира Шаинского, автора множества известных композиций из советских мультфильмов. Вторую – авторское произведение, отражающее региональную специфику. У ижевских коллективов например, песни будут посвящены 265-летию со дня основания города.

«Наши воспитатели и музыкальные руководители детских садов написали замечательные песни для своих детей. Когда проходил кастинг, было видно, как дети с участием и вниманием поют эти песни, потому что они написаны их любимыми педагогами», – рассказала заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Несмотря на большой зал, свободной продажи билетов не будет. На концерт приглашены дети, родители и педагоги из детских садов, семьи военнослужащих, многодетные семьи. Для желающих посмотреть концерт будет организована прямая трансляция.