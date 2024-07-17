Новое граффити появится на одном из корпусов ИжГТУ

Ижевск. Удмуртия. На стенах одного из корпусов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова появится граффити с бойцами студотрядов. Об этом сообщает пресс-служба ижевского университета.

На трех стенах шестого учебного корпуса художники изобразят работу творца из Ижевска Дмитрия Костицына. Напомним, ранее сообщалось, что эскиз художника стал победителем в специальной номинации «Труд Крут» фестиваля «ФормART» (18+) в ПФО.

Рисунок показывает собирательные образы бойцов студенческих отрядов – педагогического, строительного и проводников. Контур работы уже нанесен, завершить мурал полностью планируют к концу июля.