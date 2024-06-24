Две работы удмуртских художников прошли отборочный этап фестиваля «ФормART» в ПФО

Ижевск. Удмуртия. Две работы удмуртских художников прошли отборочный этап фестиваля «ФормART» (18+) в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В основной номинации, посвященной Году семьи, среди Приволжского федерального округа лучшей стала Татьяна Трусова из Ижевска с картиной «По-удмуртски». В специальной номинации «Труд крут» лучшим эскизом стал проект Дмитрия Костицына из Удмуртии. Основной темой работ 2024 года стало «Единство поколений».

Фестиваль проводится среди стрит-арт художников ПФО. В течение июня-июля работы перенесут на фасады зданий. Наблюдать за процессом можно на сайте.