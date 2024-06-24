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Две работы удмуртских художников прошли отборочный этап фестиваля «ФормART» в ПФО

09:40, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Две работы удмуртских художников прошли отборочный этап фестиваля «ФормART» в ПФО
09:40, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#стрит-арт\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Ambitious Studio* | Rick Barrett)
503
0

В течение июня-июля их работы нанесут на фасады зданий.

Ижевск. Удмуртия. Две работы удмуртских художников прошли отборочный этап фестиваля «ФормART» (18+) в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В основной номинации, посвященной Году семьи, среди Приволжского федерального округа лучшей стала Татьяна Трусова из Ижевска с картиной «По-удмуртски». В специальной номинации «Труд крут» лучшим эскизом стал проект Дмитрия Костицына из Удмуртии. Основной темой работ 2024 года стало «Единство поколений».

Фестиваль проводится среди стрит-арт художников ПФО. В течение июня-июля работы перенесут на фасады зданий. Наблюдать за процессом можно на сайте.

09:40, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
503
0
#стрит-арт\n#Удмуртия