Более 30 раз за год жители Удмуртии пожаловались на сохранность объектов культурного наследия

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2023 года в Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии поступило 31 обращение от граждан. Об этом в ходе заседания Общественного совета при госоргане сообщила руководитель агентства Ирина Савина.

«Когда к нам поступает мало обращений, с одной стороны, это может говорить об отсутствии интереса со стороны граждан. Но с другой стороны — отсутствие плохого инфоповода. Всплеск обращений бывает, когда происходит что-то плохое; когда происходит что-то хорошее, обращений нет», — отметила Ирина Дмитриевна.

Она рассказала, сто за истёкшее время 2023 года пришло 31 обращение. В 2022 году их было 25, а в 2021 году — 28. При этом более 33% обращений граждане адресуют непосредственно в агентство, более 45% — в госорган переадресуют обращения из иных министерств и ведомств, включая прокуратуру. Более 20% переадресуют из администрации главы и правительства Удмуртии — граждане пишут Александру Бречалову в соцсетях, а оттуда уже распределяется по ведомствам.

«Как правило, граждане думают, что если напишут в прокуратуру, то вопрос точно будет исполнен. Может быть, где-то это и правда», — сказала Ирина Савина, приведя примеры одних из «ярких» обращений в уходящем году.

Например, один ижевчанин требовал демонтировать флагшток у здания пожарной части №1на улице Горького, 56/2. По мнению заявителя территория относится к зоне охраны соседнего старинного «Дома купца Баранова», а в такой зоне запрещено размещение наружной рекламы.

«Гражданин посчитал, что флаговая конструкция из флагов России, Удмуртии и МЧС является рекламной конструкцией, и потребовал наказать должностных лиц ГУ МЧС по Удмуртии. Агентство решило, что данная конструкция не является рекламным устройством, поэтому отказали и решили не привлекать к ответственность должностных лиц ГУ МЧС», — пояснила руководитель госоргана.

Несколько обращений поступило от инициативной группы «Символ Ижевска» на тему восстановления шпиля на главном корпусе Ижевского оружейного завода. В очередной раз госорган разъяснил требования федерального законодательства и проинформировал, на каком этапе находятся восстановительные работы на объекте.

Одно из обращений касалось здания новомултанского Волостного правления в Увинском районе. Объект проблемный, здание не эксплуатируется, собственнику (колхозу) оно не нужно.

«Тут нам помогает прокуратура Увинского района. Она обратилась в суд о понуждении собственника к проведению работ по сохранению объекта», — отметила Ирина Савина.

Несколько обращений касались деятельности «Парков Ижевска» в вопросе Генеральского дома. Агентство направило исковое заявление о понуждении исполнить охранные обязательства. Арбитражный суд требования удовлетворил и потребовал, чтобы «Парки Ижевска» своим обязательства исполнили. В течение 11 месяцев должна быть разработана проектная документация, в течение 30 месяцев должны быть завершены реставрационные работы. Ирина Дмитриевна пояснила, что заключённый договор с предпринимателем Денисом Агашиным на право аренды, всё равно оставляет собственником, отвечающим за сохранность, АО «Парки Ижевска».

Ещё одно заявление — несанкционированные работы на памятнике археологии. На Балезинском селище угроза разрушения — жители подкапывают террасу у берега Чепцы, добывая там песок для личных нужд. Расследованием занялась полиция.

«По объекту благоустройства «Сарапульские острова» также была проведена работа. По обращению гражданина мы направили предостережение. Не были выполнены соответствующие работы по сохранности выявленного объекта археологии Сарапульское поселение. Подрядчик выполнил обязательства», — рассказала Ирина Савина.