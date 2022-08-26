Загадки Балезинского могильника

На прошлой неделе, 15 августа, в России отметили неофициальный праздник — День археолога. В Удмуртии его также отмечают 14 августа. Ответы на вопрос, в чём разница, почему вообще в эти дни празднуют археологи, науке неизвестны. Как говорится, так сложилось исторически. Тем не менее археология в республике процветает. Не только перечнем памятников, (которые по определению являются объектами культурного наследия федерального значения), но и исследованиями в виде надзорных работ, археологических разведок и стационарных экспедиций.

Июль 2022 года ознаменовался проведением одной из них — участники отряда Камско-Вятской археологической экспедиции на две недели встали лагерем на севере Удмуртии — на берегу Чепцы у села Балезино. Студенты-первокурсники УдГУ проходили здесь практику, обязательную после первого года обучения. Казалось бы, привычные всем пейзажи родной республики, никаких пирамид, пиратских сокровищ и прочей киноромантики. На самом деле, Балезинский I могильник является уникальным с точки зрения археологической науки всего региона. В чём же заключается особенность данного памятника, постарался узнать участник экспедиции, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков в беседе с начальником отряда, профессором Удмуртского госуниверситета Елизаветой Михайловной Черных.