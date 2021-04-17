В Удмуртии в число выявленных объектов культурного наследия включили бюст Александру II

Его возвели в 1911 году на деньги крестьян.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии выявили два новых объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

В число выявленных объектов включили памятник императору Александру II — освободителю крестьян от крепостной зависимости. Расположен он в селе Полом Кезского района Удмуртии. Агентство отмечает, что памятник возвели ещё в 1911 году на деньги крестьян. Открытие состоялось в октябре 1911 года. В гражданскую войну бюст сбили.

Памятник привезли в Удмуртию из Екатеринбурга на станцию Чепца, откуда на тележках довезли до его нынешнего расположения. Он является единственным на территории республики сохранившимся памятником монументального искусства дореволюционной России.

Также агентство выявило ещё один объект культурного наследия — здание Волостного правления в селе Новый Мултан Увинского района Удмуртии. Его построили в 1880-х годах с образованием Мултанской волости. На площади перед зданием Волостного правления в 1906 году произошло столкновение рабочих с полицейскими. Тогда в беспорядках погибли четверо человек.