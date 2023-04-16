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При восстановлении воткинского Благовещенского собора нашли фрагмент старинного орнамента

13:30, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
При восстановлении воткинского Благовещенского собора нашли фрагмент старинного орнамента
13:30, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#собор\n#история
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
192
0

В здании храма продолжаются отделочные работы.

Воткинск. Удмуртия. При проведении внутренней отделки в здании воткинского Благовещенского собора был обнаружен фрагмент старой росписи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Рабочие обнаружили под старым слоем штукатурки нашли старинный орнамент. В советское время здание бывшего храма перестроили в дом культуры. В настоящее время за счёт средств благотворителей идёт восстановление объекта культа.

Напомним, ранее для собора была отреставрирована старинная икона. 

13:30, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
192
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#собор\n#история