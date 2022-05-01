Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Концерт пройдёт в Воткинске 4 мая. На нём выступят коллективы из Удмуртии: группы Polad & Zava и «Кофеин», а также певица Ирина Дулис и скрипач Максим Рябухин. Кроме них участие примут и местные творческие коллективы: вокальная студия «Соло-шанс», ансамбли дворца «Юбилейный» и «Вдохновение», солисты Игорь Семеновых и Ольга Аншакова.

Праздничный концерт пройдёт на площади перед ДК «Юбилейный» на улице Мира, 19 с 19:00. Вход свободный.

Также на месте событий будет работать выставка «Всё для защиты» — она расскажет гостям о вкладе Воткинска в Победу в годы Великой Отечественной войны. В рамках концерта также проведут танцевальный флешмоб.

Отмечается, что в марте 2022 года инициативная группа предложила присвоить Воткинску звание города трудовой доблести. Её поддержала администрация муниципалитета и Президиум Госсовета Удмуртии.

Эстафету музыкально-патриотического фестиваля Воткинску передала Можга — там мероприятие пройдёт 1 мая. На нём также примут участие популярные вокальные коллективы и сольные исполнители Удмуртии: кавер-группа «Кофеин», Мария Гроздова и ансамбль «СВЕТ», Ирина Дулис и Максим Рябухин. Первый концерт прошёл в Ижевске — в столице выступили группы «СерьГА» и «Пилот». Музыкальную программу посетили более 5 тыс. человек. Далее праздничные мероприятия пройдут в Глазове и Сарапуле.

Концерты по всей стране до 5 мая состоятся в более чем 30 населённых пунктах в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.