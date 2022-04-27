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Музыкально-патриотический марафон «ZАРоссию» доберётся до Можги

15:10, 27 апреля, 2022
Музыкально-патриотический марафон «ZАРоссию» доберётся до Можги
15:10, 27 апреля, 2022
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#Можга\n#Удмуртия\n#музыка\n#патриотизм
Фото: pixabay.com
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Мероприятие пройдёт 1 мая в парке культуры и отдыха.

Можга. Удмуртия. В Можге 1 мая пройдёт выступление вокальных коллективов и сольных исполнителей Удмуртии. Мероприятие пройдёт в рамках музыкально-патриотического марафона «ZAРоссию». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. 

Мероприятие состоится после первомайской демонстрации в 12:00 на территории парка культуры и отдыха. Колонны трудовых коллективов пройдут от Центральной площади до точки проведения концерта.

Зрители увидят выступление кавер-группы «Кофеин», Марии Гроздовой и ансамбля«СВЕТ», также выступят исполнители Богдан Анфиногенов, Ирина Дулис и Максим Рябухин. В парке с 11:00 для гостей мероприятия будут открыты интерактивные площадки.

Музыкально-патриотический марафон также пройдёт 4 мая в Воткинске, 5 мая в Глазове и 6 мая в Сарапуле.

15:10, 27 апреля, 2022
261
0
#Можга\n#Удмуртия\n#музыка\n#патриотизм