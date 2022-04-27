Музыкально-патриотический марафон «ZАРоссию» доберётся до Можги

Можга. Удмуртия. В Можге 1 мая пройдёт выступление вокальных коллективов и сольных исполнителей Удмуртии. Мероприятие пройдёт в рамках музыкально-патриотического марафона «ZAРоссию». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Мероприятие состоится после первомайской демонстрации в 12:00 на территории парка культуры и отдыха. Колонны трудовых коллективов пройдут от Центральной площади до точки проведения концерта.

Зрители увидят выступление кавер-группы «Кофеин», Марии Гроздовой и ансамбля«СВЕТ», также выступят исполнители Богдан Анфиногенов, Ирина Дулис и Максим Рябухин. В парке с 11:00 для гостей мероприятия будут открыты интерактивные площадки.

Музыкально-патриотический марафон также пройдёт 4 мая в Воткинске, 5 мая в Глазове и 6 мая в Сарапуле.