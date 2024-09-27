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Известный тангерос Маркос Аяла выступит в Ижевске со своим новым шоу аргентинского танго

10:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Известный тангерос Маркос Аяла выступит в Ижевске со своим новым шоу аргентинского танго
10:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#танцы\n#концерт\n#реклама
Фото: архив ООО "Кассир.ру"
121
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Горожан ждёт яркая постановка, наполненная любовью и волей к победе.

erid: 2Vtzqwtq1QL

Ижевск. Удмуртия. Известная аргентинская компания «Marcos Ayala Tango» представит в Ижевске новое шоу «Танго в тени» (12+). Танцоры дают большой тур по странам СНГ. 

В Ижевске на сцене ДК «Металлург» выступит один из ведущих современных танцоров танго в мире Маркос Аяла. Он является художественным руководителем, хореографом и танцором одновременно. Маркос Аяла использует инновационный подход к традиционному танцу. 

Аяла выступит в паре со своей постоянной партнёршей Паола Камачо. Синхронность этой пары, их техника, интерпретация и виртуозность вызовет у зрителей изумление. Также выступление пары дополнят 10 танцовщиков. 

В новом шоу герои раскроют свою наивность и глубину, смогут найти себя и преодолеть все препятствия, выйдя из тени в свет. Это шоу на зыбкой грани света и тьмы, что оправдывает его название. 

«Танго в тени» пройдёт 18 октября в ДК «Металлург» в Ижевске. Билеты уже доступны к покупке на сайте

Реклама. ООО «КАССИР.РУ – Национальный Билетный Оператор», ИНН 7841075409 

10:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#танцы\n#концерт\n#реклама