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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В День города в Ижевске пройдёт квартирник под открытым небом

12:55, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В День города в Ижевске пройдёт квартирник под открытым небом
12:55, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#Летний сад\n#День города\n#265-летие Ижевска\n#концерт
Источник фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»
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На нём выступят резиденты студии «Инсайт Люди».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 июня у ротонды напротив парка Горького пройдёт камерный квартирник под открытым небом (0+). Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди».

Мероприятие начнётся в 18:00, вход свободный. На концерте выступят резиденты студии: автор вирусного трека «Нежно» Павел Изотов, восходящая звезда Удмуртии AlexMurt, блогер Вероника Григорьева и группа «Обстоятельства мышлений».

Также программу квартирника дополнит интерактивная викторина с вопросами о России и Удмуртии (0+).

Напомним, празднование Дня города 12 июня 2025 года в Ижевске начнётся в 09:00 с торжественного мероприятия «Град, что заложил Дерябин» (0+) у памятника Дерябину. В течение дня ижевчан и гостей столицы будут ждать множество праздничных мероприятий. С полным списком запланированных торжеств можно ознакомиться на сайте «Ижевск.265».

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12:55, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#Летний сад\n#День города\n#265-летие Ижевска\n#концерт