Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 июня у ротонды напротив парка Горького пройдёт камерный квартирник под открытым небом (0+). Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди».

Мероприятие начнётся в 18:00, вход свободный. На концерте выступят резиденты студии: автор вирусного трека «Нежно» Павел Изотов, восходящая звезда Удмуртии AlexMurt, блогер Вероника Григорьева и группа «Обстоятельства мышлений».

Также программу квартирника дополнит интерактивная викторина с вопросами о России и Удмуртии (0+).

Напомним, празднование Дня города 12 июня 2025 года в Ижевске начнётся в 09:00 с торжественного мероприятия «Град, что заложил Дерябин» (0+) у памятника Дерябину. В течение дня ижевчан и гостей столицы будут ждать множество праздничных мероприятий. С полным списком запланированных торжеств можно ознакомиться на сайте «Ижевск.265».