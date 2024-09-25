Популярная певица и видеоблогер Milana Star даст сольный концерт в Ижевске

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Ижевск. Удмуртия. В октябре перед юными жителями и гостями Ижевска выступит Milana Star (0+).

Клипы певицы, начиная с самого первого, стремительно набирают популярность и миллионы просмотров. К примеру, видео на трек «Малявка» уже посмотрели более 410 млн человек. Теперь слушатели могут увидеть живое исполнение полюбившихся песен.

Артистка выступит в ДК «Аксион» в Ижевске 7 октября в 19:00.

Приобрести билеты можно на сайте. Фанаты младше 14 лет могут попасть на концерт только в сопровождении взрослых.

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