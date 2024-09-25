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Популярная певица и видеоблогер Milana Star даст сольный концерт в Ижевске

14:10, 25 сентября, 2024
Популярная певица и видеоблогер Milana Star даст сольный концерт в Ижевске
14:10, 25 сентября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#музыка\n#реклама
Фото: ООО "АБР"
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Она вживую исполнит любимые хиты фанатов.

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Ижевск. Удмуртия. В октябре перед юными жителями и гостями Ижевска выступит Milana Star (0+). 

Клипы певицы, начиная с самого первого, стремительно набирают популярность и миллионы просмотров. К примеру, видео на трек «Малявка» уже посмотрели более 410 млн человек. Теперь слушатели могут увидеть живое исполнение полюбившихся песен.  

Артистка выступит в ДК «Аксион» в Ижевске 7 октября в 19:00. 

Приобрести билеты можно на сайте. Фанаты младше 14 лет могут попасть на концерт только в сопровождении взрослых. 

Реклама. ООО "ДЛ", ИНН 7707483436

14:10, 25 сентября, 2024
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерт\n#музыка\n#реклама