Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на День города концерт группы «Кино» посетили 20 тыс. горожан и гостей столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Концепция проекта коллектива российских музыкантов заключается в том, чтобы показать, каким может быть выступление группы «Кино» в наше время, с хорошим современным звуком. При этом отмечается, что в основе – настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей группы.

«Я большой фанат этой группы. Эмоции от концерта непередаваемые. Группа «Кино» мне очень нравится. Под их песни хочется и плакать и кричать. А Виктор Цой – это легенда», – поделился эмоциями ижевчанин Кирилл Беляев.

Также в День города на Центральной площади прошло выступление Государственного симфонического оркестра Удмуртии «Русский симфо-рок». Исполнялись рок-хиты групп «Ария», «Алиса», «Чиж», «Король и шут», «Наутилус Помпилиус», «Сектор газа» и «Танцы минус» в симфонической аранжировке.

Ещё одним музыкальным гостем стала Санкт-Петербургская рок-группа «БЕZ Б».

«Их выступления – всегда живое исполнение, особая энергетика и драйв. У группы особая миссия - музыканты борются за улыбки зрителей, поэтому и песни такие пишутся, чтобы любую самую незатейливую житейскую проблему перевести в иронию и поднять настроение слушателям», – говорится в сообщении.