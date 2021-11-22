Ремонт помещений удмуртского театра «Айкай» и проверка QR-кодов в общественном транспорте Татарстана: новости к этому часу

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Идет ремонт

В Удмуртии в рамках программы укрепления материально-технической базы начался ремонт в помещениях, в которых занимается удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай». Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в «ВКонтакте».

На ремонт из республиканского бюджета выделено 6 млн рублей. В каждом помещении театра «Айкай» обновят стены, полы и потолки, освещение. Работа театра не приостановлена, артисты репетируют в прежнем режиме. Завершить ремонтные работы планируется до конца 2021 года.

Чтобы преодолеть страх

В Удмуртии началась ежегодная акция «Коробка храбрости». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. До 27 ноября любой желающий может положить игрушки для детей в «Коробку храбрости», которая находится в республиканском парламенте. Все подарки должны быть новыми. В коробку нельзя класть деревянные, плюшевые, бьющиеся, непрочные, острые и игрушки с большим количеством мелких деталей.

Все собранные подарки передадут в детские лечебные учреждения республики. Дети, находящиеся на длительном лечении в больницах, после укола, перевязки, сдачи анализов и других медицинских процедур смогут выбрать себе любую понравившуюся игрушку из «Коробки храбрости».

Новые ограничения

С 22 ноября в Татарстане все совершеннолетние должны будут предъявлять QR-код о вакцинации, медотвод или справку о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании для проезда в любом общественном транспорте. Об этом сообщает RT.

Нововведение не распространяется на такси и межрегиональные маршруты. Если у человека отсутствует QR-код, то ему нужно будет покинуть транспорт. Также для лиц старше 60 лет, кто не имеет QR-кода или справки о медотводе, приостанавливается действие транспортных карт.

Непогода

Несколько самолетов, направлявшихся в Хабаровск, перенаправили на запасные аэродромы из-за сильного ветра и снегопада. Об этом пишет «Интерфакс».

В Хабаровском крае прошел мощный циклон с сильным ветром и обильными осадками. В Хабаровске ввели режим повышенной готовности.

Рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска приземлятся на запасном аэродроме Южно-Сахалинска, а самолеты из Иркутска и Зеи отправились в Благовещенск.

Также прервано автобусное движение, из города пока нельзя уехать во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Ванино. В соседней Еврейской автономной области из-за снегопада отменили ряд внутренних автобусных маршрутов и рейсы в Хабаровск.

Ожидается, что такая погода продлится в Хабаровском крае 2 дня.