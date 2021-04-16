Диктант победы напишут в Удмуртии

Он пройдет на 259 площадках Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает официальная группа администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

«Диктант Победы» состоит из 20 вопросов на общую военно-историческую тему, и из 5 по региональной тематике.

Он пройдет 29 апреля на 259 площадках Удмуртии. В Ижевске мест для написания диктанта будет более 100. Также проверить свои знания можно будет и в онлайн-формате.

Для участия нужно зарегестрироваться на сайте и выбрать подходящую площадку или дождаться ссылки на диктант, которая появится в день акции.

Все участники получат сертификаты, победителям достанутся ценные призы, а школьники и студенты, показавшие наибольший результат получат дополнительные баллы при поступлении на исторические специальности вузов страны.