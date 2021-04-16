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Диктант победы напишут в Удмуртии

17:00, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
Диктант победы напишут в Удмуртии
17:00, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
169
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#тест\n#акция\n#Великая Отечественная Война
Фото: pixabay.com
169
0

Он пройдет на 259 площадках Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает официальная группа администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

«Диктант Победы» состоит из 20 вопросов на общую военно-историческую тему, и из 5 по региональной тематике.

Он пройдет 29 апреля на 259 площадках Удмуртии. В Ижевске мест для написания диктанта будет более 100. Также проверить свои знания можно будет и в онлайн-формате.

Для участия нужно зарегестрироваться на сайте и выбрать подходящую площадку или дождаться ссылки на диктант, которая появится в день акции.

Все участники получат сертификаты, победителям достанутся ценные призы, а школьники и студенты, показавшие наибольший результат получат дополнительные баллы при поступлении на исторические специальности вузов страны.

17:00, 16 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тест\n#акция\n#Великая Отечественная Война