Оркестровое отделение планируют вновь открыть на базе колледжа культуры в Удмуртии

По словам министра культуры региона, такого не было 12 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском колледже культуры планируют открыть оркестровое отделение. Об этом в интервью ТРК «Моя Удмуртия» сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев.

«И в этом году впервые за 12 лет мы набираем на базе колледжа культуры, мы реанимируем оркестровое отделение, потому что баянисты, музыканты, оркестранты – они нужны, особенно в сельской местности», - рассказал министр.

По его словам, в отрасли существуют кадровые проблемы. Только 40% работников сферы имеют профильное образование. Для исправления ситуации существует профильный набор в вузы Удмуртии, Пермского края, Татарстана.

Соловьев также сказал, что на федеральном уровне прорабатывается возможность реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с «Земским учителем» и «Земским доктором». В случае принятия, дипломированные специалисты, переезжающие на село, смогут рассчитывать на подъемные от государства.