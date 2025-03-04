Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид

Вместо стандартных звонков в марте в школах Удмуртии будут играть песни о любви, семье и весне

09:50, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Вместо стандартных звонков в марте в школах Удмуртии будут играть песни о любви, семье и весне
09:50, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Удмуртия\n#музыка\n#звонки
Источник фото: ИА «Сусанин»
70
0

Школьники услышат «Песенку мамонтёнка», «Солнечный круг» и «Из чего же сделаны наши мальчишки?».

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии вновь сменили сигнал звонков на уроки и перемены. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии. 

В честь праздника весны вместо стандартного звона весь март школьники будут слушать трогательные и душевные мелодии. Для ребят включат композиции  «Песенку мамонтёнка», «Мама — первое слово», «Из чего же сделаны наши мальчишки?», «Наши мамы», «Солнечный круг» и другие песни о любви, семье и весне.

Мелодию звонков меняют в рамках Всероссийского проекта «Музыка вместо звонков». Он стартовал в ноябре 2024 года, поэтому школьники на переменах уже слушали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, музыку из балета «Щелкунчик», песни Международного детского центра «Артек» и патриотические песни. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:50, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Удмуртия\n#музыка\n#звонки