Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии вновь сменили сигнал звонков на уроки и перемены. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

В честь праздника весны вместо стандартного звона весь март школьники будут слушать трогательные и душевные мелодии. Для ребят включат композиции «Песенку мамонтёнка», «Мама — первое слово», «Из чего же сделаны наши мальчишки?», «Наши мамы», «Солнечный круг» и другие песни о любви, семье и весне.

Мелодию звонков меняют в рамках Всероссийского проекта «Музыка вместо звонков». Он стартовал в ноябре 2024 года, поэтому школьники на переменах уже слушали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, музыку из балета «Щелкунчик», песни Международного детского центра «Артек» и патриотические песни.