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Лекция французского арт-критика Луиз Морин пройдёт в Ижевске 10 ноября

11:25, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
11:25, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
266
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#Ижевск\n#выставки\n#Удмуртия\n#художники
266
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Встреча состоится в рамках выставки «Трагедия в углу» в ЖК «Колизей».

Ижевск. Удмуртия. Лекция французского куратора и арт-критика Луиз Морин «Гибкая архитектура. Стратегии городского развития в практике архитектурных сообществ Франции» пройдёт в Ижевске в субботу, 10 ноября. Встреча пройдёт в рамках выставки «Трагедия в углу», которая разместилась в ЖК «Колизей».

В субботу состоится две лекции: в 11:00 на французском языке без перевода и в 15:00 на русском языке.

В своей лекции Луиз Морин расскажет о коллективах «R-Urban», «Notre Atelier Commun», «Yes we camp», а также гражданских «микро-инициативах» во Франции. Один из их слоганов: «Мы должны создавать то, что нам требуется и требовать то, что мы создаём». Их основные принципы: гибкость, мобильность и использование пустых пространств. Опыт подобных объединений может быть примером того, как переживать современные кризисы: климатические, экономические, финансовые, демографические.

Луиз Морин активно сотрудничает с российскими современными художниками. В числе последних кураторских проектов: «Подобранные оболочки», галерея Fragment, Москва, 2018; «ТЕКСТиль» (совместно с Ольгой Божко), Новое крыло Дома Гоголя, Москва, 2018; «Боюсь» -(совместно с Анной Бралковой), Галерея на Солянке, Москва, 2017; «Пейзаж в переработке» (совместно с Ириной Улановой), Новая Третьяковка, Москва, 2017. В свои исследования включает современные тенденции в практиках художественных и архитектурных коллективов Европы. Живёт и работает в Москве.

R-Urban

Напомним, выставка «Трагедия в углу» работает в ЖК «Колизей» все дни, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Вход на выставку бесплатный. Дополнительная информация в группе «ВКонтакте».

Выставка «Трагедия в углу» проходит в Ижевске на площадке ЖК «Колизей» при поддержке компании КОМОССТРОЙ. «Колизей» уже стал новой доминантой центра Ижевска, являясь уникальным помещением с художественным контекстом. Таким образом, жилой комплекс, отвечая актуальным требованиям дизайна в контексте городского пространства, стал центром современного искусства в Удмуртии на время проведения выставки федерального масштаба.

11:25, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
266
0
#Ижевск\n#выставки\n#Удмуртия\n#художники

 

 

 


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