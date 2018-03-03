Музей изобразительных искусств нашел потенциального инвестора.

Ижевск. Удмуртия. Музейный центр планируется построить на улице Кирова в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала директор Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ) Вера Вахрушева.

Предложение о создании в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов внес президент России Владимир Путин.

«Ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для людей всех возрастов», - отметил российский лидер.

Он добавил, что первый подобный проект будет реализован во Владивостоке. По словам Вахрушевой, в Ижевске комплекс планируется построить за счет средств инвестора. Однако Вера Вахрушева считает, что без помощи из республиканского и федерального бюджетов не обойтись.

«Существует эскизный проект современного музейного центра, созданный Архитектурным бюро «Шевкунов и Партнеры», общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Его строительство предполагается на территории музея с сохранением действующего здания и парковой зоны. Есть и возможный инвестор – компания «Уралдомстрой», которая ведет застройку 12-го микрорайона, расположенного вокруг музея», - отметил директор УРМИИ.

Вера Вахрушева рассказала, что в здании комплекса будет расположено фондохранилище, которого пока у музея нет, а также реставрационные мастерские, залы под временные экспозиции, где предполагается проводить межмузейные проекты, выставки современного искусства и молодых художников.

«Кроме того, здесь будет библиотека по искусству, а также современный образовательно-музейный центр с творческими студиями для детей и взрослых и возможностью развития инклюзивного направления работы музея. На прилегающей территории планируется восстановить парк скульптур, где также будут организовываться вернисажи, кинопоказы и концерты», - поделилась Вахрушева.

Она добавила, что сегодня музеи регионов России находятся в тяжелом положении. Они не могут ни привозить выставки из федеральных музеев из-за отсутствия нужных условий, ни показывать работы из собственных фондов на других площадка.