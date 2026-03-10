Закрыть
Наибольшее количество убыточных организаций в Удмуртии работает в сфере ЖКХ

13:05, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#убыток
Источник фото: ИИ
Количество убыточных компаний за год в республике выросло в 7,7 раз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году количество организаций, сработавших в убыток, составило 108 единиц. Как сообщает Удмуртстат, темп роста убытка в сравнении с 2024 годом увеличился в 7,7 раз.

Наибольшее количество убыточных организаций работали в сфере ЖКХ (64,3%): водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений. 53,8% организаций — обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

Меньше всего убыточных организаций (по 20%) — обрабатывающее производство, строительство, область информации и связи.

