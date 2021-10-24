Глава Удмуртии пообещал работодателям поддержку в размере одного МРОТ на работника

Цель принимаемых мер — снизить убытки бизнеса от антиковидных ограничений.



Ижевск. Удмуртия. Бизнесмены Удмуртии получат компенсации из бюджета за убытки, понесенные в результате введения антиковидных мер. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

В частности, малый бизнес может получить гранты на выплату зарплаты сотрудникам из расчета один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на одного занятого из отраслей, пострадавших от коронавируса. Заявки на помощь следует подавать в Федеральную налоговую службу с 1 ноября. Деньги начнут начислять с 15 ноября, сообщил руководитель республики.

Также Александр Бречалов сообщил о возобновлении программы «ФОТ 3.0». По ней предприятия из числа пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготные кредиты при условии сохранения численности занятых работников.

«Максимальный размер такого кредита — 1 МРОТ на 1 занятого, умноженный на 12 месяцев. В течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать не нужно. После этого предприятие сможет погашать кредит по льготной ставке 3% годовых», — написал глава региона.

Кроме того, уже с 11 октября предприятия из пострадавших отраслей могут претендовать на получение льготных займов в Удмуртском фонде развития предпринимательства. Ставка — от 0,1% годовых.

Владельцы кинотеатров и детских игровых комнат уже в самое ближайшее время смогут подать документы на получение субсидий до 300 тыс. рублей на арендные или коммунальные платежи.

Александр Бречалов сообщил и о том, что на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии, которая пройдет 26 октября, депутаты рассмотрят возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения до 1% (объект налогообложения «доходы») и 5% (объект налогообложения «доходы минус расходы»). Льготы могут быть предоставлены налогоплательщикам, ведущим бизнес в сфере общепита, а также творчества и предоставления культурно-досуговых, спортивных и развлекательных услуг.

О том, как воспользоваться предлагаемыми мерами, будет детально рассказано в течение недели в соцсетях и на сайте Корпорации развития Удмуртии. Кроме того, по вопросам господдержки предприниматели могут обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (3412) 22 00 00. Она работает в будни, напомнил Александр Бречалов.