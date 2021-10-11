Горячая линия для предпринимателей возобновила работу в Удмуртии

Бизнес сможет узнать о действующих мерах поддержки в период ограничений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновила работу горячая линия для предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Работает линия на базе Корпорации развития Удмуртии. При помощи данного сервиса бизнес сможет узнать о действующих мерах поддержки, а также получить разъяснения об ограничениях, введённых на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.

Единый номер горячей линии: +7(3412) 22-00-00. Звонки принимаются по будням ― с 08:30 до 18:00.

Также на портале Корпорации развития Удмуртии заработала служба обратной связи, где предприниматели могут оставить вопрос или попросить помощи. Сервис доступен по ссылке.

Отметим, что в Удмуртии также приняли пакет мер поддержки предпринимателей, вынужденных приостановить или ограничить работу в рамках № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики». В числе мер — субсидии для МСП, льготные займы и налоговые льготы.

Напомним, ранее представители ресторанного бизнеса Удмуртии рассказали «Сусанину», как пережили первую неделю с ограничениями. Вице-премьер правительства республики Константин Сунцов рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса в период ужесточения антиковидных мер.