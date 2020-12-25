Власти Удмуртии планируют ежегодный 20% прирост несырьевого неэнергетического экспорта

К 2030 году объем должен вырасти втрое.

Ижевск. Удмуртия. К 2030 году власти Удмуртии планируют втрое увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта региона. Об этом в своем докладе «О положении в республике» рассказал глава региона Александр Бречалов.

Чтобы достичь цели, необходимо ежегодно выходить на темпы роста не менее 20%, начиная с 2021 года. Для сравнения, средний рост несырьевого экспорта регионов-лидеров со схожей структурой составляет ежегодно 10%.

Чтобы достичь таких результатов, в бюджете региона 2021 года предусмотрено 121,5 млн рублей, а также 74 млн рублей федеральных средств. Их направят на внедрение регионального экспортного стандарта, трех экспортных акселераторов, помощь экспортерам, в том числе их софинансирование по доставке грузов. Поддержать планируют не менее 50 компаний. Также начнется продвижение UDM.MARKET в зарубежных странах и развитие сети торговых агентов, географию экспорта расширят до 92 стран.

За 10 месяцев объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг 402 млн долларов, что на 7% выше 2019 года.

«Более важные для нас цифры – это экспорт без учета неклассифицированных товаров и автотехники – этот показатель за 9 месяцев 2020 года вырос почти на 3% и достиг порядка 122 млн долларов», - рассказал глава. В 2021 году объемы экспорта планируют нарастить до 230 млн долларов.

Также на 20% планируется увеличить количество экспортеров субъектов МСП. В 2021 году минимум 555 предпринимателей МСП будут экспортерами. В 2020 году их было 445.

К концу года ожидается, что по итогам года экспортная выручка составит 14,25 млрд рублей.