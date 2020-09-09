314 млн рублей субсидий направили на льготное кредитование АПК Удмуртии

Федеральный Минсельхоз одобрил уже 157 заявок из республики.

Ижевск. Удмуртия. 314 млн рублей субсидий направили на льготное кредитование агропромышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Льготные займы привлекают по федеральной программе. Деньги направляют на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств.

Федеральный Минсельхоз одобрил уже 157 заявок из Удмуртии, общий объем кредитных соглашений превысил 6 млрд рублей.

«По краткосрочным займам на сегодня наибольшее количество заявок – 37 – подано животноводческими предприятиями <…> на общую сумму кредитных средств 2,64 млрд рублей», – говорится в сообщении.

По этому направлению уже выделили почти 80 млн рублей субсидий.

В реестре заемщиков-получателей пятипроцентных кредитов – не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства. Так, за 8 месяцев этого года этой поддержкой уже воспользовались более 40 фермеров республики.