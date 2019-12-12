705 тыс квадратных метров жилья ввели в Удмуртии с начала года

На момент ввода дома в эксплуатацию у застройщиков остается 2% нереализованного жилья.
Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев в Удмуртии сдали 705 тыс. кв. метров жилья. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин. По его данным, больше половины введенных «квадратов» приходится на Ижевск.
«Мы ежеквартально проводим мониторинг потребности жилья в республике, который показывает, что процент нереализованного жилья на момент ввода дома в эксплуатацию составляет всего 2%», - написал он. В основном это 3-х и 4-комнатные квартиры и жилье свободной планировки площадью 100 кв. метров в домах комфорт класса, которые требуют серьёзных вложений.
Отметим, что до конца года перед Удмуртией стоит задача сдать 732 тыс. кв.м. жилья.
Сусанин / Метр в год на человека - Статьи
Ведущие застройщики Удмуртии рассказали "Сусанину", почему в Ижевске не строят так, как того хочет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В верхней палате парламента России прошли дни Удмуртии, сообщает "Парламентская газета". В ходе одной из встреч председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее не удовлетворяют темпы строительства жилья в республике: "Сегодня строится примерно половина квадратного метра на человека, а для достижения национальных целей этого явно недостаточно.