705 тыс квадратных метров жилья ввели в Удмуртии с начала года

На момент ввода дома в эксплуатацию у застройщиков остается 2% нереализованного жилья.

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев в Удмуртии сдали 705 тыс. кв. метров жилья. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин. По его данным, больше половины введенных «квадратов» приходится на Ижевск.

«Мы ежеквартально проводим мониторинг потребности жилья в республике, который показывает, что процент нереализованного жилья на момент ввода дома в эксплуатацию составляет всего 2%», - написал он. В основном это 3-х и 4-комнатные квартиры и жилье свободной планировки площадью 100 кв. метров в домах комфорт класса, которые требуют серьёзных вложений.

Отметим, что до конца года перед Удмуртией стоит задача сдать 732 тыс. кв.м. жилья.