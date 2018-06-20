В 2017 году показатель увеличился на 14 млн долларов по отношению к 2016 году, в первом квартале 2018 года сумма продолжает увеличиваться.

Ижевск. Удмуртия. Экспорт удмуртской продукции в Белоруссию продолжает расти. В 2017 году показатель увеличился на 14 млн долларов по отношению к 2016 году, в первом квартале 2018 года сумма продолжает увеличиваться.

«С 14 млн в 2016 году, до 25 млн в 2017 году. В первом квартале 2018 года мы выросли с чуть более 3 млн в 2017 году до 6 млн», - сообщил журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин перед встречей с руководителем отделения посольства Белоруссии в Уфе Петром Балтруковичем.

Свинин отметил, что речь идет о несырьевом экспорте. «Мы экспортируем продукцию машиностроения, металлообрабатывающих предприятий», - сказал первый вице-премьер.

По его словам, в октябре 2018 года на Форуме регионов в Могилеве власти Удмуртии намерены подписать с коллегами из Белоруссии ряд конкретных соглашений, в том числе в сфере сельского хозяйства.

«У коллег одни из лучших компетенций по переработке льна, мы готовы их перенимать», - уточнил Александр Свинин.

В свою очередь, руководитель отделения посольства Белоруссии в Уфе Петр Балтрукович отметил, что стороны могут сотрудничать в нескольких направлениях, включая взаимную торговлю, создание совместных предприятий, науку и сферу инноваций.

«Мы нашли много точек соприкосновения», - резюмировал Балтрукович.