В Удмуртии работодатели задолжали своим сотрудникам 246,5 млн рублей

По данным Госинспекции труда республики на 1 ноября 2017 года проблемы по выплатам есть на 44 предприятиях.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия Удмуртии задолжали 3 385 работникам 246,6 млн рублей. Об этом журналистам рассказала руководитель Государственной инспекции труда в республике Светлана Шекунова.

По данным на 1 ноября 2017 года в Реестре организаций и индивидуальных предпринимателей, сформированной Госинспекцией труда Удмуртии, находятся 44 предприятия с проблемой по выплате зарплаты.

Светлана Шекунова отметила, что государственная инспекция труда формирует текущий реестр задолженности из всех имеющихся источников: собственных мероприятий по контролю, данных от следственного комитета и прокуратуры, данных от конкурсных управляющих и органов исполнительной власти. Задолженность начинает формироваться на следующий день после дня выдачи заработной платы.

Основная масса долгов у обанкротившихся компаний. Например, такое предприятие как «Удмуртский завод строительных материалов» в Глазове задолжало 51 млн рублей.

«К сожалению, это предприятие банкрот, и задолженность по заработной плате может быть реализована как задолженность второй очереди только после реализации имущества. Это достаточно длительный процесс», - отметила Шекунова.

К административной ответственности за нарушение законодательства о труде привлечено 1 795 лиц. Сумма наложенных штрафов 41 млн рублей.

Напомним, что по данным Удмуртстата на 1 октября 2017 года задолженность по зарплате в регионе составила 17,1 млн рублей.