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Российские хоккеисты разгромили словаков на чемпионате мира в Дании

10:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
10:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Дания\n#спортсмены\n#матч
Фото: vk.com/fhr (Федерация хоккея России)
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Матч завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева.

Копенгаген. Дания. Российские хоккеисты разгромили сборную Словакии на чемпионате мира, который проходит в Копенгагене. Как сообщает Федерация хоккея России (ФХР), матч завершился со счетом 4:0.  

Среди подопечных Ильи Воробьева голами отметились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев. Несмотря на все усилия, словацким хоккеистам не удалось поразить ворота Игоря Шестеркина.  

Таким образом, российская сборная закрепила за собой вторую строчку турнирной таблицы в группе А. На данный момент «красная машина» набрала 16 очков. Во вторник, 15 мая, подопечным Ильи Воробьева предстоит встретиться со сборной Швеции.  

При этом исход встречи никак не повлияет на последующее выступление сборной России на турнире. Хоккеисты уже обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства.

10:30, 15 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Дания\n#спортсмены\n#матч

 

 

 


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