Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Дании

Плей-офф мирового первенства для национальной команды начнется после игр со словаками и шведами.

Копенгаген. Дания. Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Дании. Как сообщает РТ, это стало известно после матча между шведами и швейцарцами.

Шведские хоккеисты обыграли сборную Швейцарии со счетом 5:3, и укрепили свое лидерство в группе А. При этом подопечные Ильи Воробьева за 5 сыгранных матчей набрали достаточное количество очков, которые не позволят им опуститься ниже четвертой строчки турнирной таблицы.

Таким образом, вне зависимости от результатов двух будущих матчей российские хоккеисты выходят в четвертьфинал ЧМ-2018. Плей-офф мирового первенства для национальной команды начнется после игр со словаками и шведами.

Кроме того, действующие олимпийские чемпионы еще могут стать лидерами в группе А. Это произойдет в том случае, если подопечные Ильи Воробьева одержат победу в двух оставшихся матчах группового этапа. Один из них хоккеистам необходимо выиграть в основное время.

Напомним, 12 мая национальная сборная одержала победу над швейцарцами. Матч закончился со счетом 4:3. Заброшенные шайбы в свой актив записали Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, а также Никита Нестеров.

В турнирной таблице российская сборная занимает вторую строчку в группе А. За пять сыгранных матчей подопечные Ильи Воробьева набрали 13 очков. В понедельник, 14 мая, хоккеистам предстоит сыграть со сборной Словакии.