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      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      18:15, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      18:15, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      711
      0
      #спорт\n#Олимпиада
      Фото: olympic.ru
      711
      0

      Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля.

      Пхёнчхан. Южная Корея. Флаг команды российских олимпийцев на открытии игр в Корее будет нести волонтер. Как пишет РТ, об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

      «Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр», - сказал он.

      Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане состоится 9 февраля.

      18:15, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      711
      0
      #спорт\n#Олимпиада

       

       

       

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