Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля.

Пхёнчхан. Южная Корея. Флаг команды российских олимпийцев на открытии игр в Корее будет нести волонтер. Как пишет РТ, об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр», - сказал он.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане состоится 9 февраля.