Москва. В России создали первую автоматическую коробку передач для трактора. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Автомат типа Powershift (Пауэршифт) разработан для тяжёлых тракторов мощностью 440–620 л. с. Он имеет 20 передач, в том числе девять рабочих. Также предусмотрены режимы принудительного и автоматического переключения. Такой трактор сможет работать в диапазоне скоростей до 40 км/ч.

Полевые испытания в составе тракторов 3000-й серии пройдут в 2025 году.