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В России создали первую автоматическую коробку передач для трактора

17:39, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
В России создали первую автоматическую коробку передач для трактора
17:39, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
31
0
#Минпромторг\n#трактор\n#сельское хозяйство
Источник фото: unsplash.com (Sergi Kabrera)
31
0

Испытания пройдут в этом году.

Москва. В России создали первую автоматическую коробку передач для трактора. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Автомат типа Powershift (Пауэршифт) разработан для тяжёлых тракторов мощностью 440–620 л. с. Он имеет 20 передач, в том числе девять рабочих. Также предусмотрены режимы принудительного и автоматического переключения. Такой трактор сможет работать в диапазоне скоростей до 40 км/ч.

Полевые испытания в составе тракторов 3000-й серии пройдут в 2025 году. 

17:39, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
31
0
#Минпромторг\n#трактор\n#сельское хозяйство