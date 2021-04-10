Он рассказал, как экипаж готовится к полету.

Москва. Российский космонавт Сергей Рязанский сравнил себя с обезьянкой в космосе. Об этом он рассказал RT.

По его словам, он мечтал быть ученым-биологом, и в космическую сферу попал случайно. «Жизнь так повернулась, что я начал обезьян запускать в космос, работал на биоспутниках, потом сам стал такой обезьянкой, которой сказали: «Иди, будешь учёным, но в космосе», — поделился Рязанский.

Он добавил, что ни капли не пожалел о своем решении, потому что сейчас у него «безумно интересная работа».

Также к 60-летию полета Юрия Гагарина Сергей Рязанский рассказал о рабочих буднях космонавтов, готовящихся к полету. Каждый день расписан, говорит он. «То ты сидишь в классе, то ты погружаешься под воду, то ты прыгаешь с парашюта, то ты изучаешь компьютерную технику», — рассказал первый в мире учёный-командир космического корабля.

В свою очередь космонавт Анна Кикина поделилась тем, как проходит обучение для выживания в диких условиях. На одной из тренировок экипажу предстояло выжить в условиях зимы в степи. После приземления задачей космонавтов было оценить обстановку, покинуть аппарат и построить убежите с применением аппарата. Продержаться нужно было до прибытия спасателей.