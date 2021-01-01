Исключение делается для собак-поводырей.

Москва. Россиянам запретили гулять с животными на пляже. Как пишет Life, новые правила пользования пляжами вступили в силу с 2021 года.

Владельцы пляжей с 1 июля должны будут обследовать дно в границах заплыва. Также их обязали обеспечить спасательные посты и сообщать в МЧС обо всех чрезвычайных ситуациях.

В зоне купания нельзя будет находиться маломерным судам, исключение сделают только для спасательных. В местах отдыха детей лодка со спасателем должна находиться не далее чем в двух метрах от буйков.

Посетителям нельзя будет приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей, играть в спортивные игры в не предназначенных для этого местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».