Родителей заставят обеспечивать детей жильем после развода

Речь идет о случаях, когда ребенок проживает в ненадлежащих условиях.



Москва. В России принят закон, обязывающий живущего отдельно от ребенка родителя оплачивать покупку жилья для своего малыша. Одобренный в конце января Госдумой и Совфедом документ об этом подписал 6 февраля президент России, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет привлечь находящегося в разводе родителя к оплате расходов на приобретение квартиры или дома для несовершеннолетнего в судебном порядке. Уточняется, что речь идет о покупке жилья в случае ненадлежащих условий для проживания ребенка.

Ранее, согласно Семейному кодексу, суд мог обязать отдельно живущего после развода родителя платить только за лечение и реабилитацию своих детей.