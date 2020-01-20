Стали известны возможные даты всенародного голосования по поправкам в Конституцию

Подготовку документов планируется завершить к апрелю.



Москва. Российские СМИ получили информацию о наиболее вероятной дате проведения всенародного голосования по конституционной реформе. Как сообщили РБК три источника, близких к администрации президента, скорее всего, это будет воскресенье, 12 апреля.

В качестве запасного варианта собеседники агентства назвали 26 апреля. Практически невероятным они считают назначение голосования на 19 апреля, поскольку в этот день православные празднуют Пасху.

До апреля поправки должны одобрить Госдума и Совет Федерации. После этого будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.

Напомним, 15 января в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию страны ряд важных изменений.

В частности, глава государства считает необходимым закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, а также предоставить Госдуме право утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров, за исключением руководителей силовых ведомств. Также расширяются полномочия Совета Федерации, вводится ряд других новшеств.