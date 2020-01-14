Ивану Голунову присвоили статус потерпевшего

Ранее он сетовал, что расследование дела о его незаконном задержании не продвигается.



Москва. Журналиста портала «Meduza» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

По словам Голунова, информацию он получил от следователя, ведущего дело. А днем ранее ему стало известно, что в отношении задерживавших его полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом Голунова уведомили официально в Следственном комитете.

Ранее корреспондент интернет-здания жаловался, что расследование дела о его задержании не продвигается, ему даже не известно, кто является фигурантами.

Напомним, Голунова задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков в июне 2019 года, но вскоре отпустили за отсутствием доказательств. В связи с этим были уволены начальник ГУ МВД по Западному административному округу Москвы и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичного управления МВД.

На большой пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин сообщил об увольнении в связи с «делом Голунова» пятерых полицейских и возбуждении против них уголовного дела. Также глава государства подчеркнул, что принцип «своих не сдаем» в правоохранительных органах давно не работает.