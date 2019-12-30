Оливье, селедка и «Ирония судьбы»: Новый год по-российски предложили включить в наследие ЮНЕСКО

Письмо об этом в международную организацию подготовили в Госдуме.

Москва. Встречу Нового года по российским традициям могут признать частью нематериального культурного наследия мира. Письмо об этом в ЮНЕСКО написал депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

В перечне обычаев, которые заслуживают внимания международной организации, парламентарий указал непременные атрибуты новогоднего российского застолья: салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», а также холодец и некоторые другие блюда и напитки. Кроме того, элементами нематериального культурного наследия человечества политик попросил объявить массовые детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, «елки», хороводы, а еще - просмотр советского фильма 1975 года «Ирония судьбы, или С легким паром».

Депутат подчеркнул, что в России Новый год празднуется с 1700 года, и ночь перед его наступлением представляет собой «особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти», - говорится в письме.