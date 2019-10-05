Гироскутеры и электросамокаты введут в ПДД

Соответствующие поправки готовят специалисты Минтранса и Госавтоинспекции.

Москва. Гироскутеры, моноколеса и электросамокаты введут в Правила дорожного движения. Как пишет РенТВ со ссылкой на КоммерсантЪ, их объединят под термином «средства индивидуальной мобильности».

Соответствующие поправки готовят специалисты Минтранса и Госавтоинспекции.

Пользователей подобных средств передвижения планируют обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км в час.

Также любители гироскутеров и электросамокатов смогут ездить по проезжей части, но только по правому ряду.