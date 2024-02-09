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Полиция провела беседу с водителем, катавшим пассажира по Ижевску вне салона автомобиля

16:20, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Полиция провела беседу с водителем, катавшим пассажира по Ижевску вне салона автомобиля
16:20, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ПДД
Фото: Скриншот из видео
548
0

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекцией Удмуртии в ходе мониторинга соцсетей было выявлено нарушение ПДД. По городу ездил автомобиль с наполовину высунувшимся из него пассажиром. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На обнаруженном видео видно, как автомобиль «Лада Приора» едет по улицам Ижевска, а из пассажирского окна наполовину высунулась девушка.

Личность водителя и пассажирки установили, это 24-летние горожане. С водителем проведена разъяснительная беседа о соблюдении ПДД и недопустимости подобных развлечений. Последствия могли быть печальны.

Водителя и пассажирку привлекли к административной ответственности.

16:20, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ПДД