Полиция провела беседу с водителем, катавшим пассажира по Ижевску вне салона автомобиля

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекцией Удмуртии в ходе мониторинга соцсетей было выявлено нарушение ПДД. По городу ездил автомобиль с наполовину высунувшимся из него пассажиром. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На обнаруженном видео видно, как автомобиль «Лада Приора» едет по улицам Ижевска, а из пассажирского окна наполовину высунулась девушка.

Личность водителя и пассажирки установили, это 24-летние горожане. С водителем проведена разъяснительная беседа о соблюдении ПДД и недопустимости подобных развлечений. Последствия могли быть печальны.

Водителя и пассажирку привлекли к административной ответственности.