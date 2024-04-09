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В Ижевске введут ряд мер для упорядочивания движения и парковки электросамокатов

10:55, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске введут ряд мер для упорядочивания движения и парковки электросамокатов
10:55, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#ПДД\n#электросамокаты
Фото: ИА «Сусанин»
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Глава города сообщил о нововведениях предстоящего сезона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске попробуют упорядочить существование электросамокатов. Об этом сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Мы на связи с кикшеринговыми компаниями, которые работают в городе, и проработали ряд мер, чтобы упорядочить движение и парковку электротранспорта», — рассказал градоначальник.

Во-первых, сервис кикшеринга МТС Юрент в рамках внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката» запустит в городе «пилот» по нанесению разметки для обозначения парковочных мест для самокатов со специальным дорожным знаком.

Во-вторых, для безопасности поездок в городе определены участки с высоким пешеходным трафиком, на которых электросамокаты будут плавно автоматически замедляться до 7 и 15 км/ч. 

«На некоторых территориях движение на электросамокатах будет полностью ограничено. Например, в Летнем саду, вблизи Северного кладбища. Также в распоряжении операторов самокатов — данные о нарушителях ПДД от наших автоинспекторов. Для них по персональным данным пользование самокатами блокируется», — сообщил Дмитрий Чистяков.

Также он поведал, что продолжается работа «Школы безопасного вождения», в рамках которой кикшеринговые компании обучают своих клиентов правилам дорожного движения и основам управления средствами индивидуальной мобильности. 

«Мы на старте сезона и на старте пути по воспитанию культуры безопасного и комфортного управления новым видом электротранспорта», — подытожил глава Ижевска.

10:55, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
117
0
#Ижевск\n#ПДД\n#электросамокаты